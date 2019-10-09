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أخبار العالم

ترامب يكشف أغبى قرار اتخذته أمريكا في التاريخ

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:58 م
ترامب
ترامب
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محمد علي
في سلسة من التغريدات الجديدة، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب ما نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال ترامب في تغريدة: "أنفقت الولايات المتحدة ثمانية مليارات دولار في القتال في الشرق الأوسط، لقد مات الآلاف من جنودنا العظام أو أصيبوا بجروح خطيرة، لقد مات ملايين الناس على الجانب الآخر. الذهاب إلى الشرق الأوسط هو أسوأ قرار على الإطلاق".

وذكر في تغريدة سابقة له: "لا ينبغي أن تكون الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. أخرجنا جنودنا الخمسين. يجب أن تتولى تركيا السيطرة على مقاتلي داعش المحتجزين الذين رفضت أوروبا إعادتهم. الحروب الغبية التي لا نهاية لها، بالنسبة لنا، انتهت!".
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