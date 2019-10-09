هل يلزم التلفظ بالنية في الوضوء والصلاة؟.. على جمعة يرد

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن النية شرط أساسي في الصلاة لا تصح إلا بها، ومحلها القلب، مستشهدا بقول الرسول «إنما الأعمال بالنيات».



وخلال إجابته على سؤال ورد اليه خلال لقائه بأحد الدروس الدينية، مضمونه (هل يلزم التلفظ بالنية في الوضوء والصلاة وإزالة النجاسة ونحو ذلك؟ )، أكد "جمعة" أنه لا يلزم التلفظ بالنية فى الوضوء والصلاة لأن النية محلها القلب وليس اللسان، لكن لاحظ العلماء أن الإنسان ينوي الوضوء والصلاة في قلبه ولكن ينطقها بلسانه فهذا يسمى استحضار النية، لكن النية الحقيقية محلها القلب.



وأشار الى أن حقيقة النية هو العزم المؤكد وحكمها الوجوب، ومحلها القلب وليس محلها اللسان، إلا العمرة والحج فيقول فيهم المعتمر أو الحاج "نويت العمرة او الحج باللفظ"، لكن غير ذلك فالنية محلها القلب.



حكم من تلفظ بنية الصلاة خطأ أثناء تكبيرة الإحرام

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن التلفظ بالنية أو الجهر بها ليس واجبًا أو شرطًا فى الصلاة، لأن النية محلها القلب.



وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن النية محلها القلب فليس شرطًا أن يجهر الإنسان بالنية عند الصلاة، فبمجرد عزمه على الصلاة، فهو بذلك يكون قاصدًا ما يريد أن يفعله، ولكن إن أحب المسلم أن يجهر بها فلا مانع من ذلك.



وأشار المفتي السابق، إلى أن مَنْ كان في نيته أن يصلي ظهرًا ثم تلفظ خطأ عند تكبير الإحرام ونوى عصرًا، فتكون نية الصلاة هي الظهر، لأن النية محلها القلب وليس ما تلفظ به.



حكم التلفظ بالنية قبل الصلاة

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بعض من يقولون أن التلفظ بالنية قبل البدء في الصلاة بدعة يأخذون هذا الحكم بطريقة عجيبة.



وأضاف "وسام"، في إجابته عن سؤال « قبل أن أصلي أقول نويت أصلي صلاة كذا ظهر او عصر إين كانت الصلاة بحضرة النبي والملائكة والناس أجمعين، فما رأي الدين في ذلك ؟»، أن من يقول ان التلفظ بالنية قبل البدء فى الصلاة بدعة هذا في الحقيقة لم يقل به أحد من الفقهاء، فالتلفظ بالنية جاز عند جماهير فقهاء المسلمين حتى إن عند بعض فقهاء الحنابلة أوجبها لمن لا تنجمع نيته إلا باللفظ فبعض الناس لا يستجمع النية إلا إذا تلفظ بها فقال فحينئذ يكون التلفظ واجبًا لأن ما لا يتم الواجب به فهو واجب.



وأشار إلى أن القائل بالتلفظ بالنية وهو بدعة لم يستند إلى أي دليل ولا إلى أي لفظ في الشريعة، بل أن بعض العبادات بها استحباب التلفظ مثل الحج وليس من شأن الشريعة أن تستحب التلفظ بالنية في موطن ثم تبدعها في موطن آخر فهذا ليس من شأن الفقهاء.