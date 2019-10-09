أخبار الفن.. انهيار هنا الزاهد في جنازة طلعت زكريا.. وعمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده مع دينا الشربيني وشيرين رضا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
بعد انهيارها في جنازة طلعت زكريا.. هنا الزاهد توجه رسالة للفنان الراحل
خرجت الفنانة هنا الزاهد عن صمتها بعد انتهائها من المشاركة في صلاة الجنازة على الفنان الراحل طلعت زكريا في مسقط رأسه في الإسكندرية.
أمام دينا الشربيني.. شيرين رضا تخطف الأنظار بـ رقصة في عيد ميلاد عمرو دياب
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورا للفنانة شيرين رضا في عيد ميلاد طليقها النجم عمرو دياب، الذي أقيم أمس، الثلاثاء، بحضور حبيبته الفنانة دينا الشربيني.
50 صورة و6 فيديوهات من جنازة الفنان طلعت زكريا
ينشر موقع "صدى البلد" أكثر من 50 صورة و6 فيديوهات لجنازة الفنان طلعت زكريا بمسجد العمري وسط الإسكندرية.
بعد تعرضها للإصابة.. مادونا تؤجل حفلاتها المقبلة
أعلنت النجمة العالمية مادونا، في بيان صحفي، عن تأجيل حفلها في أكاديمية بروكلين الموسيقية، التي كان من المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، بسبب تعرضها للإصابة في الركبة.
بدون مكياج.. سيلينا جوميز تبهر جمهورها حول العالم
أبهرت النجمة العالمية سيلينا جوميز جمهورها حول العالم بصورتها الجريئة، التي نشرتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، دون وضع مكياج على الاطلاق.
درة تخطف الأنظار في ختام مهرجان مالمو.. صور
حضرت النجمة درة مساء أمس، الثلاثاء، حفل ختام الدورة التاسعة لمهرجان مالمو للفيلم العربي المقام بالسويد، والذي اختار فيلمها الجديد "يوم وليلة" ليكون فيلم ختام الدورة التي شهدت مشاركات سينمائية عربية وأوروبية واسعة.
بعد انهيارها في جنازة طلعت زكريا.. هنا الزاهد توجه رسالة للفنان الراحل
خرجت الفنانة هنا الزاهد عن صمتها بعد انتهائها من المشاركة في صلاة الجنازة على الفنان الراحل طلعت زكريا في مسقط رأسه في الإسكندرية.
أمام دينا الشربيني.. شيرين رضا تخطف الأنظار بـ رقصة في عيد ميلاد عمرو دياب
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورا للفنانة شيرين رضا في عيد ميلاد طليقها النجم عمرو دياب، الذي أقيم أمس، الثلاثاء، بحضور حبيبته الفنانة دينا الشربيني.
50 صورة و6 فيديوهات من جنازة الفنان طلعت زكريا
ينشر موقع "صدى البلد" أكثر من 50 صورة و6 فيديوهات لجنازة الفنان طلعت زكريا بمسجد العمري وسط الإسكندرية.
بعد تعرضها للإصابة.. مادونا تؤجل حفلاتها المقبلة
أعلنت النجمة العالمية مادونا، في بيان صحفي، عن تأجيل حفلها في أكاديمية بروكلين الموسيقية، التي كان من المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، بسبب تعرضها للإصابة في الركبة.
بدون مكياج.. سيلينا جوميز تبهر جمهورها حول العالم
أبهرت النجمة العالمية سيلينا جوميز جمهورها حول العالم بصورتها الجريئة، التي نشرتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، دون وضع مكياج على الاطلاق.
درة تخطف الأنظار في ختام مهرجان مالمو.. صور
حضرت النجمة درة مساء أمس، الثلاثاء، حفل ختام الدورة التاسعة لمهرجان مالمو للفيلم العربي المقام بالسويد، والذي اختار فيلمها الجديد "يوم وليلة" ليكون فيلم ختام الدورة التي شهدت مشاركات سينمائية عربية وأوروبية واسعة.