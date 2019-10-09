أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية على شمال سوريا.. وقواته تقصف

أوردت شبكة سكاي نيوز الإخبارية في نبأ عاجل، بدء القوات التركية عمليات قصفها على أهداف كردية في شمال سوريا، في تصعيدٍ كبير للأحداث.



وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العملية العسكرية في الشمال السوري، لتدمير أماكن تواجد القوات الكردية في شمال سوريا.



وصرح أردوغان بأن الهدف من العملية العسكرية في شمال سوريا القضاء على {التهديد الإرهابي}.



وقالت سكاي نيوز إن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية في الشمال السوري.



وبحسب الأنباء، فإن عمليات القصف التركي على مواقع شمال سوريا تستهدف قوات سوريا الديمقراطية، حيث قامت الطائرات الحربية التركية بشن ضربات جوية عليها.



ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن تركيا ستبلغ جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة السورية، بالعملية في شمال شرق سوريا.



وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي بالجزائر إن العملية ستتم وفقا للقانون الدولي ولن تستهدف سوى المسلحين في المنطقة.



وأضاف أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع، بأن أنقرة ستشن الهجوم بعدما أوقفت واشنطن الجهود الرامية لتشكيل "منطقة آمنة" بشمال شرق سوريا.





وتهدف العملية التركية إلى التوغل وغزو الأراضي السورية، بهدف دحر الأكراد السوريين الذين تعتبرهم أنقرة تنظيمات إرهابية.

