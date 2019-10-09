Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية على شمال سوريا.. وقواته تقصف

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:24 م
أردوغان
أردوغان
Advertisements
محمد علي
أوردت شبكة سكاي نيوز الإخبارية في نبأ عاجل، بدء القوات التركية عمليات قصفها على أهداف كردية في شمال سوريا، في تصعيدٍ كبير للأحداث.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العملية العسكرية في الشمال السوري، لتدمير أماكن تواجد القوات الكردية في شمال سوريا.

وصرح أردوغان بأن الهدف من العملية العسكرية في شمال سوريا القضاء على {التهديد الإرهابي}.

وقالت سكاي نيوز إن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية في الشمال السوري.

وبحسب الأنباء، فإن عمليات القصف التركي على مواقع شمال سوريا تستهدف قوات سوريا الديمقراطية، حيث قامت الطائرات الحربية التركية بشن ضربات جوية عليها.

ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن تركيا ستبلغ جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة السورية، بالعملية في شمال شرق سوريا.

وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي بالجزائر إن العملية ستتم وفقا للقانون الدولي ولن تستهدف سوى المسلحين في المنطقة.

وأضاف أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع، بأن أنقرة ستشن الهجوم بعدما أوقفت واشنطن الجهود الرامية لتشكيل "منطقة آمنة" بشمال شرق سوريا.


وتهدف العملية التركية إلى التوغل وغزو الأراضي السورية، بهدف دحر الأكراد السوريين الذين تعتبرهم أنقرة تنظيمات إرهابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان فى ورطة.. استقالات جماعية لقادة الجيش التركي وأزمة الحزب الحاكم

قوات سوريا الديمقراطية: أردوغان يهدف إلى تشريد سكان شمالي سوريا

تركيا: سنبلغ جميع الأطراف بالهجوم على سوريا

ترشيحاتنا

الوداع الأخير لـ طلعت زكريا قبل دفنه بمقابر الأسرة.. فيديو وصور

مرتضى منصور يفتح النار على الاتحاد الأفريقي بسبب الخطيب

دراسة: تناول هذا الطعام يفقدك الوزن بسهولة

عدم سلامة قواها العقلية..مفاجأة في محاكمة جدة الطفلة جنة ضحية التعذيب

صراع بين الأهلي وبيراميدز داخل معسكر منتخب مصر

أزمة دبلوماسية.. رد مرتضى منصور على أنباء شطبه من الكاف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها

سارقة تختبئ داخل سقف متجر 6 ساعات خوفا من الشرطة.. وصدمة بالنهاية

جدعنة السوهاجية.. الأهالي يتبرعون بوحدة غسيل كلى لمستشفى حكومي.. صور