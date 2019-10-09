لحظة إعلان أردوغان بدء العملية العسكرية في سوريا.. فيديو

صور للحظة إعلان الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان انطلاق عملية "نبع السلام" العسكرية من مقرّ رئاسة الجمهورية في العاصمة #أنقرة#نبع_السلام pic.twitter.com/MAS8ZEPDpq — عربي - الآن TRT (@TRTArabi) October 9, 2019

نشرت شبكة "تي ار تي" التركية اللقطات الأولى لإعلان الرئيس رجب طيب أردوغان انطلاق عملية نبع السلام من مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة أنقرة.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء العملية العسكرية في الشمال السوري، لتدمير أماكن تواجد القوات الكردية في شمال سوريا.وصرح أردوغان بأن الهدف من العملية العسكرية في شمال سوريا القضاء على {التهديد الإرهابي}.وقالت سكاي نيوز إن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية في الشمال السوري.وبحسب الأنباء، فإن عمليات القصف التركي على مواقع شمال سوريا تستهدف قوات سوريا الديمقراطية، حيث قامت الطائرات الحربية التركية بشن ضربات جوية عليها.