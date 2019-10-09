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أخبار العالم

وزارة الدفاع التركية: أطلعنا القوى الدولية على عملية نبع السلام

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:56 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاربعاء، إنه جرى إطلاع الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والناتو والأمين العام لكل من الناتو والأمم المتحدة، على عملية نبع السلام إعتبارا من الساعة الثانية حسب التوقيت المحلي.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السوري، للقضاء على التواجد الكردي متمثل في وحدات حماية الشعب الكردية.

وجاءت العملية العسكرية بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي بدفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، ممثلا في سوريا والعراق.

وقال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن بلاده عازمة على التصدي لأي عدوان تركي "بكافة الوسائل المشروعة".

وأضاف المصدر أن الحكومة: "على استعداد لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلطات كردية سورية تسيطر على شمال شرق البلاد.

وتعد هذه العملية هي الثالثة التي تقوم بها القوات التركية داخل الأراضي السورية، ضد القوات الكردية.
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