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أخبار العالم

قوات سوريا الديمقراطية تتخذ قرارا خطيرا بعد الهجوم التركي

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:49 م
قوات سوريا الديمقراطية
قوات سوريا الديمقراطية
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رويترز
ذكرت مصادر أمريكية وكردية أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن توقف عملياتها ضد تنظيم داعش الإرهابي نتيجة الهجوم التركي.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السوري، للقضاء على التواجد الكردي متمثل في وحدات حماية الشعب الكردية.

وجاءت العملية العسكرية بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي بدفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، ممثلا في سوريا والعراق.

وقال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن بلاده عازمة على التصدي لأي عدوان تركي "بكافة الوسائل المشروعة".

وأضاف المصدر أن الحكومة "على استعداد لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلطات كردية سورية تسيطر على شمال شرق البلاد.

وتعد هذه العملية هي الثالثة التي تقوم بها القوات التركية داخل الأراضي السورية، ضد القوات الكردية.
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