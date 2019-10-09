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مرأة

مى سليم بـ 7 إطلالات مختلفة تبرز أنوثتها.. اختار الأفضل

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:09 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة مى سليم ستورى جديدة لها بعدة صور مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام

وظهرت مى سليم ببلوزة باللون الأخضر من قشر السمك وهاف ستومك،وبنطلون طويل باللون الأخضر اللامع، وانتعلت حذاء باللون البيج، ووضعت ميكب بالألوان الترابية، وقرط بسيط لإكمال إطلالتها. 

ارتدت بدلة من القطيفة باللون البيج، وحذاء بكعب عالى باللون الذهبى، وسرحت شعرها على الوراء، واعتمدت على الميكب بالألوان الترابية وأحمر شفاة باللون الأحمر

ظهرت بفستان من الجلد اللامع والليكرا، وقصير، وانتعلت حذاء بكعب عال وطويل باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلًا، ووضعت ساعة يد لإكمال إطلالتها.

ارتدت فستانا قصيرا وبدون أكمام باللون البيج من الشيفون، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون البيج، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة رائعة، واعتمدت فى الميكب على الألوان البنية وأحمر شفاه باللون البطيخى

ظهرت بفستان باللون الأسود المشجر وبأكمام طويلة، وفوقه كارديجان طويل باللون البيج، وانتعلت حذاء طويل باللون البيج، وتركت شعرها منسدلًا ووضعت قبعة سوداء تناسب إطلالتها

ارتدت بلوفر طويل وبأكمام باللون الرمادى، وجيب باللون الأبيض واسعة، وجاكيت طويل باللون الأحمر، وانتعلت حذاء طويلا وبكعب عال باللون الرمادى الغامق ، ورفعت شعرها بطريقة تتناسب مع إطلالتها.

أطلت بفستان من الدانتيل باللون الأسود بتفصيلة تظهر رشاقتها، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية وأحمر شفاة باللون البيج، وارتدت إكسسوارات التى تكمل إطلالتها كسلسلة طويلة وساعة يد.
مى سليم بـ 7 إطلالات مختلفة تبرز أنوثتها.. اختار الأفضل
مى سليم بـ 7 إطلالات مختلفة تبرز أنوثتها.. اختار الأفضل
مى سليم بـ 7 إطلالات مختلفة تبرز أنوثتها.. اختار الأفضل
مى سليم بـ 7 إطلالات مختلفة تبرز أنوثتها.. اختار الأفضل
مى سليم بـ 7 إطلالات مختلفة تبرز أنوثتها.. اختار الأفضل
مى سليم بـ 7 إطلالات مختلفة تبرز أنوثتها.. اختار الأفضل
مى سليم بـ 7 إطلالات مختلفة تبرز أنوثتها.. اختار الأفضل
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