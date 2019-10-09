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أخبار العالم

غدا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الغزو التركي لسوريا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:12 م
مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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وكالات
أعلن دبلوماسيون، اليوم الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد غدا اجتماعا طارئا لبحث العدوان التركي على شمال شرق سوريا.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي جاء بناء على طلب أوروبي.

في وقت سابق الأربعاء، أعلنت أميلي دو مونشالان وزيرة الدولة للشئون الأوروبية بعد دقائق من بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا أن فرنسا تدين "بشدة" الهجوم التركي وطلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

وأدانت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا العدوان التركي على سوريا.

ومنذ قليل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده ما سماه عملية "نبع السلام" في شمال سوريا لتطهيرها من تنظيمي "قوات سوريا الديمقراطية" ووحدات حماية الشعب و"داعش" الإرهابيين ، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

جاء ذلك في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأربعاء.

وأضاف أردوغان: "هدفنا هو القضاء على الممر الإرهابي المُراد إنشاؤه قرب حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في تلك المناطق".

وأكد الرئيس التركي :" سنقضي على التهديد الإرهابي الموجه ضد بلدنا من خلال عملية نبع السلام".

وشدد أردوغان أن تركيا ستضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بفضل المنطقة الآمنة التي ستنشئها عبر عملية نبع السلام.

وتابع :" سنحافظ على وحدة الأراضي السورية، ونخلّص سكان المنطقة من براثن الإرهاب من خلال عملية نبع السلام".

ومضى أردوغان قائلًا: "أتمنى التوفيق لجنودنا الأبطال المشاركين في العملية وللعناصر المحلية الداعمة لقواتنا.
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