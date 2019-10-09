خالد عكاشة يكشف أخطر تداعيات عدوان تركيا على شمال سوريا.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن من أهم وأخطر تداعيات عدوان تركيا على شمال سوريا انتشار ما لا يقل عن 25 الف عنصر من تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة.



وأضاف خالد عكاشة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" المنطقة العربية وأوروبا مهددين بإطلاق سراح عناصر تنظيم داعش، وسوف نشهد فصلا جديدا من فصول التهديد الإرهابي بعدما استردت الدول عافيتها".



وتابع خالد عكاشة:" أردوغان يمارس عملية من عمليات التطهير الديموجرافي و يروج أكاذيب على المستوى الإعلامي وأردوغان يحضر إلى تلك الهجمة منذ أسابيع استغلال سحب أمريكا قواتها من شمال سوريا".



وأكمل خالد عكاشة:" نحن أمام عملية شديدة الخطورة وتداعياتها مفتوحة أمام كل السيناريوهات إضافة إلى إلحاق أذى شديد بسكان أمنيين في شمال سوريا.