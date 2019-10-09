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توك شو

المشاهد الأولى للقصف التركي على شمال سوريا.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:28 م
المشاهد الأولى للقصف
المشاهد الأولى للقصف التركي على شمال سوريا
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عرضت قناة «أكسترا نيوز» فيديو يضمن لحظة المشاهد الأولى للقصف التركي على شمال سوريا، بعد أن كشفت مصادر سورية بتزعم المقاتلات التركية شن غارات على مناطق شمال سوريا وسط حالة من الذعر بين السكان.


أعلنت السلطات التركية، المناطق الحدودية الواقعة في ولاية شانلي أورفه التركية، كمناطق عسكرية، وذلك مع بدء العملية العسكرية في سوريا.

كما قررت الحكومة التركية تعطيل كافة المدارس في منطقة اكجه كله التركية، المقابلة لمدينة تل أبيض السورية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السوري، للقضاء على التواجد الكردي متمثل في وحدات حماية الشعب الكردية.


وجاءت العملية العسكرية بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي بدفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، ممثلا في سوريا والعراق.

وقال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن بلاده عازمة على التصدي لأي عدوان تركي "بكافة الوسائل المشروعة".

وأضاف المصدر أن الحكومة: "على استعداد لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلطات كردية سورية تسيطر على شمال شرق البلاد.

وتعد هذه العملية هي الثالثة التي تقوم بها القوات التركية داخل الأراضي السورية، ضد القوات الكردية.
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