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فن

في عيد ميلاد صفاء أبو السعود.. من هو سعد نبيهة الذي غنت له فى أغنية أهلا بالعيد

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:14 م
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
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سعيد فراج
يوافق اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة صفاء أبو السعود، حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام 1950، وتحتفل بعيد ميلادها الـ69.

صفاء أبو السعود، فنانة شاملة، تجيد التمثيل والغناء والاستعراض معًا، ولم تتألق في التمثيل فقط ولكن فى الغناء أيضًا وتعد أغنية «أهلا بالعيد» واحدة من أشهر أغانيها.

وتعد أغنية «العيد فرحة» التي تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، من الأغاني التراثية والراسخة، التي غنتها صفاء أبو السعود، فهي أغنية العيد لكل الأجيال.

ويقول مطلع أغنية «العيد فرحة»

أهلًا أهلًا بالعيد .. مرحب مرحب بالعيد
هيه هيه هيه .. هههيه هيه
العيد فرحة .. وأجمل فرحة
تجمع شمل قريب وبعيد
سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد

ولسرعة كلمات الأغنية، أختلط الأمر على الكثير من الأطفال في جيل الثمانينات والتسعينات، الذي لم يعرف الإنترنت والسوشيال ميديا وقتها، فكان يردد الأغنية على إنها «سعد نبيهة»، بدلًا من «سعدنا بيها»، فإن قرأت الكلمتين على حدى ستجدهما نفس النطق مع سرعة نطق الكلمات.

ومع دخول الإنترنت واستخدام السوشيال ميديا بشكل واسع، لاسيما «الكوميكسات» والصفحات الكوميدية، أعيد للأذهان كلمات الأغنية، وتساءل الرواد الذين ينتمون إلى جيل الثمانينات والتسعينات، عن هوية «سعد نبيهة» الذي تغنت به صفاء أبو السعود، وصُدم البعض عندما علم أن الجملة الأصلية هي «سعدنا بيها».
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