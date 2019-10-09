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رياضة

فايلر أوقف المران.. الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك فنيا بهذه الطريقة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:30 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو عليم
ركز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تدريبات الكرة، خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الاربعاء على ملعب التتش، في إطار التحضير لمواجهة الزمالك ومرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية.

وحرص فايلر، على إجراء تقسيمة في منتصف الملعب، وقام بإيقاف المران والحديث مع اللاعبين في وجود المترجم، لتصويب بعض الأخطاء ومطالبتهم بتنفيذ بعض التعليمات الخاصة بالجانب الفني.

يذكر أن فريق الأهلي يواصل مرانه اليومي على ملعب التتش، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر ،ويتضمن راحة لمدة 48 ساعة يومي الجمعة والسبت ، قبل خوض المباراة الودية يوم الاثنين المقبل.

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