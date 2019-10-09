شاهد.. رامز جلال في آخر ظهور له قبل شائعة وفاته

ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بشائعة وفاة الفنان رامز جلال، التي تناقلتها بعض المواقع التي لم تستند إلى مصدر رسمي، يوثق المعلومة ويؤكدها أو ينفيها.





وكان آخر ظهور لـ رامز جلال، قبل انتشار شائعة وفاته، من خلال مقلب افتعله بعدد من النجوم أصدقائه، قبل عدة أيام وبالتحديد يوم 4 أكتوبر الماضي، حينما نشر «رامز» فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر، وهو يداعب أصدقاءه بمقلب «الزمارة» التي أفجعهم بصوتها.





وظهر رامز جلال فى الفيديو مع مجموعة الفنانين، هم: «أحمد السقا وأحمد حلمى ومنى زكى وياسمين عبد العزيز»، أثناء قضائهم إجازة صيفية وينفذ «رامز» مقلبا فى كل منهم بمفرده، الأمر الذي يكشف ردود فعل مختلفة لكل منهم وإن كان رد فعل أحمد حلمى الأغرب.





واستنكر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشائعات التي لاحقت رامز جلال خلال الساعات الماضية، ورددت الأكاذيب حول وفاته، ورد أشرف زكي على تلك الشائعات، في تصريح مقتضب لـ صدى البلد، قائلًا: «مفيش الكلام ده .. حسبي الله ونعم الوكيل»، مستنكرًا الأكاذيب التي تلاحق الفنانين دون الاستناد إلى مصدر موثق.





يأتي ذلك، بعد ما انتشرت شائعات وفاة الفنان رامز جلال على السوشيال ميديا، بعد ما تم تداول خبر حول وفاته إثر مهاجمة سمكة قرش له بالبحر الأحمر.







