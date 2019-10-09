Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. رامز جلال في آخر ظهور له قبل شائعة وفاته

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:50 م
رامز جلال
رامز جلال
Advertisements
سعيد فراج
ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بشائعة وفاة الفنان رامز جلال، التي تناقلتها بعض المواقع التي لم تستند إلى مصدر رسمي، يوثق المعلومة ويؤكدها أو ينفيها. 

وكان آخر ظهور لـ رامز جلال، قبل انتشار شائعة وفاته، من خلال مقلب افتعله بعدد من النجوم أصدقائه، قبل عدة أيام وبالتحديد يوم 4 أكتوبر الماضي، حينما نشر «رامز» فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر، وهو يداعب أصدقاءه بمقلب «الزمارة» التي أفجعهم بصوتها. 

وظهر رامز جلال فى الفيديو مع مجموعة الفنانين، هم: «أحمد السقا وأحمد حلمى ومنى زكى وياسمين عبد العزيز»، أثناء قضائهم إجازة صيفية وينفذ «رامز» مقلبا فى كل منهم بمفرده، الأمر الذي يكشف ردود فعل مختلفة لكل منهم وإن كان رد فعل أحمد حلمى الأغرب.

واستنكر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشائعات التي لاحقت رامز جلال خلال الساعات الماضية، ورددت الأكاذيب حول وفاته، ورد أشرف زكي على تلك الشائعات، في تصريح مقتضب لـ صدى البلد، قائلًا: «مفيش الكلام ده .. حسبي الله ونعم الوكيل»، مستنكرًا الأكاذيب التي تلاحق الفنانين دون الاستناد إلى مصدر موثق.

يأتي ذلك، بعد ما انتشرت شائعات وفاة الفنان رامز جلال على السوشيال ميديا، بعد ما تم تداول خبر حول وفاته إثر مهاجمة سمكة قرش له بالبحر الأحمر. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقالب رامز مبتخلصش .. منى زكي وأحمد حلمي والسقا ضحايا فخ الكلاكس.. فيديو

نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة رامز جلال

ترشيحاتنا

بالأوف شولدر.. دينا الشربيني بـ إطلالة جديدة في عيد ميلاد عمرو دياب.. شاهد

شاهد.. لأول مرة زوجة فايلر في مران الأهلي تخطف الأضواء

بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء الأهلي فى الدوري المصري

مفاجأة فايلر في قمة الزمالك

وصول هنا الزاهد وأحمد فهمي إلى مسجد العمري لوداع طلعت زكريا

مرتضى منصور يدرس إجراء تعديل فى الجهاز الفنى بالزمالك.. تعرف عليه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة بسيطة.. إلهام شاهين تبهر متابعيها بجلسة تصوير على البحر

أبو العينين: حق مصر في مياه نهر النيل أصيل والشعب لن يفرط في هذا الحق التاريخي

15 درجة تخطف قلوب النساء.. موضة ألوان خريف و شتاء 2019.. صور