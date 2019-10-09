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سيارات

شاهد.. تحديثات جديدة في شيفروليه كولورادو 2021

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:02 م
صدى البلد
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كريم عاطف
كشفت شيفروليه عن كولورادو 2021 بيك اب بتحديثات ملحوظة للأمام والخلف مثل شعار جديد على الشبك الأمامي وكلمة “شيفروليه” على مدار الباب الخلفي.

وتأتي كولورادو بعدة تصاميم جديدة للشبك الأمامي حسب النسخة لتمييز النسخ العادية من نسخة ZR2 الأكثر قوة، والتي حصلت أيضًا على خطافات حمراء للسحب وأقفال تفاضلية أمامية وخلفية مع ارتفاعها بـ 2 إنش وكونها أعرض بـ 3.5 إنش من كولورادو القياسية.

من المتوقع استمرار كولورادو مع نفس المحركات التي تشمل تيربو ديزل 2.8 لتر بأربعة سلندر وقوة 186 حصانا، مع محرك 2.5 لتر بأربعة سلندر بقوة 200 حصان، وثالث V6 سعة 3.6 لتر بقوة 308 حصان.

ولم تكشف شيفروليه عن الأسعار بعد ولكن صرحت بطرح البيك اب المحدثة في 2020.
شاهد.. تحديثات جديدة في شيفروليه كولورادو 2021
شاهد.. تحديثات جديدة في شيفروليه كولورادو 2021
شاهد.. تحديثات جديدة في شيفروليه كولورادو 2021
شاهد.. تحديثات جديدة في شيفروليه كولورادو 2021
شاهد.. تحديثات جديدة في شيفروليه كولورادو 2021
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