سيد عبدالحفيظ يتجاهل نجل رئيس نادي الزمالك في مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا

شهدت مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا المقامة حاليا بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر مصافحة وأحضان بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وممثل النادي في القرعة وحمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.



وتجاهل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ونجل رئيس نادي الزمالك أثناء مراسم قرعة تواجد أبطال أفريقيا حيث تجاهل مدير الكرة بالنادي الأهلي نجل رئيس نادي الزمالك أثناء مصافحة حمادة أنور.



وأعلنت قرعة دور الـ 32 مكرر لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي، عن وقوع الأندية المصرية المشاركة في مواجهات متوسطة المستوى، خلال مشاركاتهم في البطولة الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا.



- النصر الليبي ضد برولين الأوغندي.



- نوانزيبو الموريتاني ضد تراينجل الزيمبابوي.



- إينوجو رينجرز ضد كارا التوجولي.



- المصري من مصر ضد كوتي دي أور.



- نهضة بركان المغربي ضد فوسيا جونيور من مدغشقر.



- أشانتي كوتوكو الغاني ضد سان بيدرو الإيفواري.



- زاناكو الزامبي ضد كانو سبورت اليغين.



- حسنية أغادير المغربي ضد جرين إيجلز الزامبي.



- دجوليبا المالي ضد إليكت سبورت التشادي.



- يونياو دي سونجو الموزمبيقي ضد بيدفيست الجنوب إفريقي.



- جورماهيا الكيني ضد موتيما بيمبي من جمهورية الكونغو.



- كمابالا سيتي الأوغندي ضد بارادو الجزائري.



- الخاسر بين الزمالك وجينيراسيون فوت ضد إيساي البنيني.



- إنيمبا النيجيري ضد جالاكسي الجنوب إفريقي.



- يانج أفريكانز التنزاني ضد بيراميدز من مصر.



- هوريا كوناكري الغيني ضد بانداري الكيني.



ويشارك في إجراء مراسم القرعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فيما قرر كاف إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 من البطولة.



وتشارك فرق الترجى والنجم الساحلى من تونس وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة من الجزائري والرجاء والوداد البيضاوي من المغرب والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوي وزيسكو الزامبى وصن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتليتكو وأول أغسطس من أنجولا ومازيمبى وفيتا كلوب من الكونغو فى دوري أبطال أفريقيا.



