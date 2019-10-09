شاهد.. لحظة الإفراج عن المرشح التونسي لانتخابات الرئاسة نبيل القروي

غادر المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي السجن مساء اليوم الأربعاء وسط تجمهر أنصاره أمام مقر احتجازه، بعد أن قررت محكمة التعقيب المجتمعية الإفراج عنه، بعد قبول التعقيب (الاستئناف) الذي قدّمه محاموه صباح اليوم شكلا.



وقالت إذاعة راديو موازييك إنه في الأصل قضت المحكمة بنقض القرار المطعون فيه دون إحالة وإبطال قرار الايقاف التحفظي والإذن بالإفراج عن المعقب نبيل القروي من سجن إيقافه بالمرناقية.



وأضافت أن القروي غادر السجن بحراسة فرقة من الأمن الرئاسي.



وكان المرشح للإنتخابات الرئاسية، نبيل القروي تم إيقافه تنفيذا لحكم قضائي في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.



وكانت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس، رفضت يوم 5 سبتمبر 2019، مطلبا للإفراج عنه والإبقاء على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب "قلب تونس".



ومن المقرر أن يخوض القروي جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه قيس سعيد في 13 أكتوبر الجاري.



