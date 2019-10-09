طفل معجزة يتلو القرآن في إندونيسيا.. ومحمود الشحات أنور يدعمه.. فيديو



نشر الشيخ محمود الشحات أنور والملقب بدولة التلاوة الحديثة، عبر صفحته على "الفيسبوك" مقطعا مصورا لـطفل يقرأ القرآن الكريم أطلق عليه "الطفل المعجزة".



وكتب الشحات: "إن هذا الطفل الإندونيسي هو أحد تلاميذ المدرسة "الشحاتية" بالبلاد، وهو "لا يتكلم العربية، إلا أن صوته سيعجبك حتما".



وافتتح القارئ الشيخ محمود الشحات أنور، معهد القرآن الكريم بدولة اندونيسيا.



ويعد محمود الشحات أنور أول قارئ مصري يقرأ في إذاعة القرآن الكريم في لندن وبريطانيا ويسجل القرآن بصوته وحصل علي الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية الأمريكية بنيويورك في تأثير القرآن بصوته علي الأسرة والمجتمع.



واشتهر في مصر والدول العربية بسبب صوته وأدائه القوي في التلاوة، ووصل عدد مشاهدات فيديوهاته على قناته في اليوتيوب نحو 75 مليون مشاهدة.



وأسلم على يديه 3 أشخاص في جنوب أفريقيا و3 في بريطانيا وواحد في أمريكا، كما أنه في شهر رمضان الماضي أسلم 10 أوكرانيين.



