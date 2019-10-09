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منوعات

أثناء بث العملية العسكرية التركية.. طفل يقتحم الاستديو على الهواء من أجل أمه المذيعة.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:38 م
صدى البلد
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كريم جمال
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى الشهير تويتر مقطع فيديو، يظهر تعرض مذيعة بقناة NBC NEWS لموقف مُحرج للغاية على الهواء مباشرةً، بعد ما اقتحم طفلها عليها الاستديو أثناء البث المباشر على الهواء.

كانت المذيعة كورتني كوب تقدم خبرًا عن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا أثناء البث المباشر، وبدا على ملامح وجهها الارتباك فور رؤية طفلها.

ورغم محاولتها تجاهل تواجد طفلها، إلا أنه اقترب منها محاولًا احتضانها بغريزة الطفولة، فما كان منها سوى الاستسلام والقول: "أنا آسفة.. إنه ابنى".

وأكملت كورتنى إذاعة الخبر حتى تم إخراج طفلها من الاستديو، بينما حصل الفيديو على مشاهدات ضخمة على الإنترنت فى الساعات القليلة الماضية.

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