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فن

كارلا حداد تستضيف جورج قرداحى ببرنامج في Male

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:34 م
كارلا حداد تستضيف
كارلا حداد تستضيف جورج قرداحى
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سعيد فراج
تستضيف الإعلامية اللبنانية كارلا حداد في برنامجها " في Male" الإعلامي جورج قرداحي والذي يعرض على قناتى الـ LBCI والـLDC.

ويكشف جورج قرداحي عن حياته ما قبل الشهرة وما بعدها، وعلاقته تجاه المرأة وكذلك المطبخ كما سيخضع للعديد من التحديات في خلال الحلقة التي ستعرض على الشاشة ليلة الجمعة.

يذكر أن مقدمة البرامج كارلا حداد عادت إلى شاشة LBCI منذ أشهر، قدمت برنامجًا جديدًا بعنوان Fi Male استضافت فيه مجموعة من النجوم والوجوه المعروفة، ولكن على الرغم من ضيق الوقت حينها ومحاربتها، إلا أنها استطاعت أن تنتزع الصدارة في كل حلقة ليلة الأحد.

عادت حداد بموسم جديد من Fi Maleولكن مع تغييرات كثيرة، أولها نقل عرضه من ليلة الأحد الى ليلة الجمعة، حيث تنطلق أولى حلقات البرنامج الجمعة الساعة 9.30 مساءً
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