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ثقافة

دورة تدريبية في اللغة المصرية القديمة بـ "بهبيت الحجارة"

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:08 م
اللغة المصرية القديمة
اللغة المصرية القديمة
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علاء المنياوي
انطلقت اليوم الأربعاء دورة تدريبية في اللغة المصرية القديمة في معبد بهبيت الحجارة بسمنود في محافظة الغربية، وتستمر الدورة لمدة شهر.

تقام الدورة تحت رعاية الدكتورة نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، وإشراف ومتابعة من مصطفي عثمان مدير عام وسط الدلتا وميمي إبراهيم مدير عام الغربية و إيهاب عبد الظاهر مدير الغربية.

الدورة التدريبية يلقيها الدكتور محمود حامد الحصري مدرس اللغة المصرية القديمة والخبير الأثري، ومنسق الدورة الدكتورة هناء سعد الطنطاوي، وتأتي في إطار رفع كفاءة الأثريين وزيادة خبرتهم باللغة المصرية القديمة بخطها الهيروغليفي.

وكشف الحصري أن هدف الدورة خلق جيل جديد من الأثريين في مجال اللغة وذلك في إطار خطوات رفع كفاءة الأثريين،وذلك لما لاحظنا في الفترات السابقة أن أغلب الأثريين العاملين قد يحتاجون إلي التذكير بأهم أساسيات اللغة، التي كانوا يدرسونها في المرحلة الجامعية، وأهميتها الآن لهم لمساعدتهم علي إتمام العمل الأثري علي أكمل وجه.
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