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رياضة

تعرف على تاريخ لقاءات الأهلي مع منافسيه في المجموعة .. الكفة متوازنة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:16 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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إسماعيل محمود
أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن مجموعات متوازنة، وذلك بعد سحبها فى القاهرة منذ قليل.

وأوقعت القرعة النادي الأهلي في المجموعة الثانية بجانب أندية النجم الساحلي التونسي ، والهلال السوداني ، وبلاتينيوم من زيمبابوي في مجموعة متوازنة .

ويعرض صدى البلد ، سجل لقاءات الأهلي مع منافسيه في المجموعة .

- واجه النادي الأهلي ، نظيره النجم الساحلي في 13 مباراة في البطولات الإفريقية من قبل ، حقق فيها الفوز في 3 مباريات ، بينما خسر في 3 أخرى ، وتعادل في 7 مباريات ، وسجل الأهلي 13 هدفًا ، وتلقت شباكه 9 أهداف فقط،ولعل أبرز المباريات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2005 ، عندما انتصر الأهلي في مباراة العودة 3-0 ، بعد التعادل في تونس سلبيًا.

ومن المباريات العالقة في الأذهان أيضًا نهائي بطولة عام 2007 ، حين خسر الأهلي على أرضه ووسط جماهيره أمام النجم بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب ، ليخسر اللقب لصالح الفريق التونسي ، في مباراة شهدت ظلم واضح تجاه الأهلي ، بالإضافة لمباراة نصف النهائي من بطولة عام 2017 ، حين اكتسح الأهلي نظيره النجم بـ 6 أهداف مقابل هدفين ،ليتأهل لنهائي البطولة.

- واجه الأهلي ، نظيره نادي الهلال في 6 مباريات ، حقق فيها الشياطين الحمر الانتصار في مبارتين ، مقابل انتصارين للهلال ، وحسم التعادل نتيجة مبارتين.

- لم يواجه النادي الأهلي نادي بلاتينيوم من زيمبابوي نهائيًا من قبل.
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