مجلس الشيوخ الأمريكي يبحث فرض عقوبات على تركيا

أعد مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، وعدد من وزرائه بسبب العدوان الأخير على السيادة السورية.



ذكرت ذلك قناة "الحرة" الفضائية ، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.



بدورها، وجهت ليز تشيني العضو الجمهوري البارز في مجلس النواب الأمريكي، انتقادات حادة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا.



وأعربت تشيني، حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن انتقادها الشديد لقرار ترامب بالانسحاب بشكل مفاجئ من سوريا، قائلة "إنه من المستحيل أن نفهم الأسباب التي دفعت ترامب إلى الانسحاب من سوريا، وتركها للأتراك يقومون بغزوها من الشمال، فيما تعتدي عناصر داعش الإرهابية على الرقة، كما أنه من المستحيل علينا أيضًا أن نفهم لماذا ترك ترامب حلفاء الولايات المتحدة في سوريا - في إشارة للأكراد - يتعرضون للقتل ولماذا يمكن عناصر داعش من العودة؟".



وكان السيناتور الأمريكي المعروف بـتأييده لترامب، ليندساى جراهام، انتقد بشدة في وقت سابق اليوم قرار ترامب الانسحاب من سوريا، قائلًا "إننا نصلي من أجل حلفائنا الأكراد الذين تم التخلي عنهم بشكل معيب من قبل إدارة ترامب" وتابع "إن هذه الخطوة ستضمن عودة تنظيم داعش للظهور من جديد" داعيًا ترامب إلى تغيير المسار خاصة وأن الوقت مازال متاحًا، وذلك من خلال العودة إلى مفهوم المنطقة الآمنة الذي كان فعالًا".