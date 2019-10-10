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رياضة

أزمة جديدة في المنتخب المغربي بسبب حمد الله.. تفاصيل

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:06 ص
حمد الله مهاجم نادي
حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي
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إسماعيل محمود
أكد عبد الرازق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي، أنه لم يتلقَ أي دعوة للانضمام إلى صفوف المنتخب المغربي في المعسكر الحالي لأسود الأطلسي.

يذكر أن البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني الجديد للمنتخب المغربي، أكد في وقت سابق، أنه قام بدعوة حمد الله للانضمام إلى الأسود عن طريق مساعده، مصطفى حجي، لكنه رفض الانضمام إلى صفوف المنتخب، وأن صفحته قد طُويت من حيث الانضمام مرة أخرى للأسود.

ونشر "حمد الله"، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، "ستوري" كذّب فيها تصريحات "خليلوزيتش"، وكتب "أريد تكذيب كل الأخبار التي تقول إنني رفضت المنتخب الوطني المغربي، فأنا أصلا لم أتلق أية دعوة، لا من المدرب ولا من الجامعة المغربية لكرة القدم، والسلام عليكم ورحمة الله".

يذكر أن حمد الله قد أثار أزمة في صفوف المنتخب المغربي قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة مصر 2019، حين قرر عدم لعب البطولة، إضافة إلى قرار استبعاده بعد ذلك، بسبب مشاكل مع اللاعبين ومع هيرفي رينارد المدير الفني للمغرب آنذاك.
أزمة جديدة في المنتخب المغربي بسبب حمد الله.. تفاصيل
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