أزمة جديدة في المنتخب المغربي بسبب حمد الله.. تفاصيل

أكد عبد الرازق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي، أنه لم يتلقَ أي دعوة للانضمام إلى صفوف المنتخب المغربي في المعسكر الحالي لأسود الأطلسي.





يذكر أن البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني الجديد للمنتخب المغربي، أكد في وقت سابق، أنه قام بدعوة حمد الله للانضمام إلى الأسود عن طريق مساعده، مصطفى حجي، لكنه رفض الانضمام إلى صفوف المنتخب، وأن صفحته قد طُويت من حيث الانضمام مرة أخرى للأسود.





ونشر "حمد الله"، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، "ستوري" كذّب فيها تصريحات "خليلوزيتش"، وكتب "أريد تكذيب كل الأخبار التي تقول إنني رفضت المنتخب الوطني المغربي، فأنا أصلا لم أتلق أية دعوة، لا من المدرب ولا من الجامعة المغربية لكرة القدم، والسلام عليكم ورحمة الله".



