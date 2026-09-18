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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غلطة عمري.. أحمد فتحي: تنازلت عن شارة قيادة المنتخب غصب عنى

أحمد فتحي
أحمد فتحي
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف أحمد فتحي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أكثر قرار يشعر بالندم تجاهه خلال مسيرته الكروية، مؤكدًا أن التنازل عن شارة قيادة منتخب مصر كان الأمر الوحيد الذي ندم عليه في تاريخه.

وقال أحمد فتحي، خلال تصريحات تلفزيونية: «الحاجة الوحيدة اللي ندمت عليها في تاريخي هي التنازل عن شارة القيادة في منتخب مصر».

وأضاف: «كان لابد ألا أوافق على ذلك، لكنني فعلت هذا الأمر على عكس رغبتي».

وتطرق أحمد فتحي خلال تصريحاته إلى مسيرته مع منتخب مصر، مؤكدًا أن قرار التنازل عن شارة القيادة لا يزال يمثل الموقف الذي يشعر بالندم عليه، رغم السنوات الطويلة التي قضاها في الملاعب.

ويُعد أحمد فتحي من أبرز لاعبي الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، وسبق له تمثيل منتخب مصر في العديد من البطولات والمباريات الدولية، إلى جانب مسيرته مع عدد من الأندية المصرية.

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