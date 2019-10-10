جاريث بيل: لا شيء يؤثر على تفكيري

قال جاريث بيل مهاجم ريال مدريد إن غضبه تجاه معاملته وتكهنات وسائل الإعلام بشأن مستقبله مع الميرنجي لم يشتت انتباهه عن تقديم أفضل ما لديه على أرض الملعب.



ودخل اللاعب البالغ عمره 30 عاما في مواجهة متوترة خلال الصيف مع المدرب زين الدين زيدان الذي عبر عن رغبته في رحيل بيل على الرغم من انهيار المفاوضات مع جيانجسو سونينج الصيني في يوليوالماضي.



وشق بيل طريقه إلى خطط زيدان وساهم في صعود ريال مدريد لصدارة الدوري وأحرز هدفين وصنع مثلهما في 6 مباريات لكن وسائل الإعلام واصلت الحديث عن رحيل اللاعب الويلزي عن سانتياجو برنابيو.



وأبلغ بيل الصحفيين قبل مباراة ويلز في سلوفاكيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 اليوم الخميس: "نلعب بمشاعر عديدة والغضب من بينها لكني أحاول لعب كرة القدم والاستمتاع بها بقدر الإمكان وتقديم أفضل ما لديّ".



وأردف: "عندما أنزل إلى أرض الملعب أقدم 100% مما لدي لمساعدة الفريق...أحب اللعب مع ويلز. لا يوجد ما يؤثر على تفكيري".



وأشار رايان جيجز مدرب ويلز إلى تحسن وضع بيل في ريال مدريد.



وقال: "الأمر كان مربكا لأنه كان قريبا للغاية من الرحيل. الأمور تتغير سريعا في كرة القدم والآن يشارك ويشعر بالحب وهو سعيد وأتوقع أن يواصل ما يفعله مع الريال".



وتحتل ويلز المركز الرابع في المجموعة الخامسة بـ 6 نقاط من 4 مباريات فيما تأتي كرواتيا في الصدارة برصيد 10 نقاط وخلفها سلوفاكيا والمجر (لدى كل منهما 9 نقاط) لكن من 5 مباريات.