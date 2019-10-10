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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 10 -10- 2019 في مصر.. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:10 ص
صدى البلد
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محمود محسن
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 10 – 10-2019.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضار اليوم في مصر

الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 7 جنيهات
البصل: 4 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 8 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الباذنجان: 4.5 جنيه
الفاصوليا: 18 جنيهًا
الليمون : 12 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

المانجو: 10 جنيهات
العنب: 6 جنيهات
التين: 9 جنيهات
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