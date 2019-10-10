أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 10 -10- 2019 في مصر.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 10 – 10-2019.
وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:
أسعار الخضار اليوم في مصر
الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 7 جنيهات
البصل: 4 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 8 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الباذنجان: 4.5 جنيه
الفاصوليا: 18 جنيهًا
الليمون : 12 جنيها
أسعار الفاكهة اليوم في مصر
المانجو: 10 جنيهات
العنب: 6 جنيهات
التين: 9 جنيهات
وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:
أسعار الخضار اليوم في مصر
الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 7 جنيهات
البصل: 4 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 8 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الباذنجان: 4.5 جنيه
الفاصوليا: 18 جنيهًا
الليمون : 12 جنيها
أسعار الفاكهة اليوم في مصر
المانجو: 10 جنيهات
العنب: 6 جنيهات
التين: 9 جنيهات