أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 10 -10- 2019 في مصر.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 10 – 10-2019.



وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:



أسعار الخضار اليوم في مصر



الطماطم: 6 جنيهات

البطاطس: 7 جنيهات

البصل: 4 جنيهات

الخيار: 6 جنيهات

الجزر: 8 جنيهات

الملوخية: 3 جنيهات

الباذنجان: 4.5 جنيه

الفاصوليا: 18 جنيهًا

الليمون : 12 جنيها



أسعار الفاكهة اليوم في مصر



المانجو: 10 جنيهات

العنب: 6 جنيهات

التين: 9 جنيهات

