ربطه فى سيارة وجره.. سحل عمدة على يد 11 شخصا لهذا السبب

لم يكن يتوقع هذا الرجل الذى يشغل منصب عمدة قرية أن يتم سحله على يد 11 شخصا من سكانها، بسبب عدم التزامه بوعوده السابقة لأبناء قريته.



وبحسب بى بى سى، ألقت الشرطة المكسيكية القبض على 11 شخصا بتهمة سحل العمدة، بعد إجباره على الخروج من مكتبه وربطه فى سيارة وسحله على الطريق.



ولحسن حظ العمدة خورخي لويس إسكاندون أنقذته الشرطة بينما أصيب بإصابات متعددة جراء الاعتداء، وهى ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها لهجوم حيث سبق الاعتداء عليه بسبب عدم إصلاح الطريق للمزارعين حسبما وعد بترميمه في حملته الانتخابية.



وقال إسكاندون إنه سيتقدم بشكوى بالاختطاف والشروع في القتل، حيث نشرت السلطات قوات أمن إضافية في القرية التابعة لولاية تشياباس.



يذكر أن كاميرات المراقبة أظهرت العمدة وهو يسحب مربوطا من يديه خلف الشاحنة في شوارع سانتا ريتا، حتى تدخل عشرات الشرطيين وأوقفوا السيارة، واشتبكوا مع السكان الغاضبين لإنهاء الأمر.



وفي السابق كان قد اعتدى السكان على مكتب العمدة إلا أنه لم يكن متواجدًا داخله، والعمدة نفسه تم اعتقاله أثناء حملته الإنتخابية بتهمة ضلوعه في اشتباكات مع أنصار منافسه، ولكن أُفرج عنه لاحقا لعدم كفاية الأدلة.