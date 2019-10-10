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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يرفع الإمارات من القائمة السوداء للملاذات الضريبية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:39 ص
علم الإمارات
علم الإمارات
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أحمد محرم
نقلت وكالة "رويترز" عن بيان للاتحاد الأوروبي إعلانه رفع الإمارات من قائمة سوداء للملاذات الضريبية.

وكشفت وثيقة للاتحاد الأسبوع الماضي أن وزراء مالية الدول الأعضاء سيرفعون سويسرا والإمارات من قائمة التكتل للدول التي تعتبر ملاذات ضريبية لكنهم سيبقون على ثلاث مناطق ضمن الأراضي التابعة للولايات المتحدة في القائمة.

ووضع الاتحاد المؤلف من 28 دولة قائمة سوداء وأخرى رمادية للملاذات الضريبية في ديسمبر 2017 بعد الكشف عن برامج واسعة الانتشار للتهرب الضريبي تستخدمها شركات وأثرياء لخفض فواتير الضرائب.

وتخضع القائمتان لمراجعة دورية لمتابعة الإصلاحات التي تجرى أو لإضافة ولايات قضائية جديدة.
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