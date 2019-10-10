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مرأة

وردة الشام.. شاهد أحدث إطلالة لـ نسرين طافش

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:16 ص
صدى البلد
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قسم المرأه
شاركت نسرين طافش صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جذابة.

وأطلت نسرين طافش بـ فستان مسجر بأكمان طويلة وكانت إطلالة رقيقة وجذابة، ولم تتكلف في اختيار الاكسسورات واكتفت بقرط وسلسلة رقيقة لإكمال إطلالتها.

ووضعت ميكب بسيط مناسب لإطلالتها الرقيقو فختارت الالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاة باللون البينك.

واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة فتركت شعرها منسدلاً على كتفيها وهى تسريحة تفضلها نسرين طافش دئماً.

ولاقت الصورة إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا وعلق أحد المتابعين قائلاً " صباح الورد والياسمين يا وردة الشام"، واليكم الصور التى توضح تفاصيل إطلالتها...
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