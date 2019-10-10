الدنمارك تعتزم تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع السويد مؤقتا

قال وزير العدل الدنماركي نيك هيكروب، إن بلاده ستشدد الإجراءات الأمنية بشكل مؤقت على الحدود مع السويد، بداية من الشهر المقبل.



وذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الخميس، أن هذا يأتي عقب اتهام سويديين اثنين بالضلوع في تنفيذ تفجير خارج وكالة الضرائب الدنماركية في شهر أغسطس الماضي.



وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، قد أكدت عقب وقوع الانفجار أن الحكومة تنظر في تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع السويد.