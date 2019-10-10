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رياضة

موعد مباراة البرازيل والسنغال والقناة الناقلة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:30 م
البرازيل والسنغال
البرازيل والسنغال
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محمد السعيد
يواجه منتخب السنغال نظيره البرازيل، اليوم، الخميس، وديا، في سنغافورة، ضمن استعداد المنتخبين لتصفيات كأس العالم 2022.

بث مباشر لمباراة البرازيل والسنغال

وتقام مباراة البرازيل والسنغال في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة "بي إن سبورت 1".

السنغال ضد البرازيل

ويطمح منتخب السنغال بقيادة نجمه السنغالي لتحقيق فوز تاريخى على راقصي السامبا، بينما يسعى منتخب البرازيل بقيادة مدربه تيتي للاطمئنان على العناصر الأسساسية قبل خوض تصفيات مونديال 2022.

وستكون مباراة البرازيل أمام السنغال، هي المباراة الـ 100 لنيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان مع السيلساو.

وتضم قائمة البرازيل لمواجهة السنغال العديد من النجوم، أبرزهم نيمار، وكوتينيو، وداني ألفيش، وتياجو سيلفا وخيسوس.

وجاءت قائمة البرازيل لمواجهة السنغال كالتالي

حراسة المرمى: إيديرسون - سانتوس - ويفيرتون.

خط الوسط: داني ألفيس - دانيلو - ساندرو - تياجو سيلفا - ماركنيوس - لودي - إيدير ميليتاو - كايو.

خط الوسط: كاسميرو - أرثر - فابينيو - هنريكي - باكويتا - كوتينيو.

خط الهجوم: نيمار - فيرمينو - باربوسا - ريتشاليسون - خيسوس - إيفرتون.
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