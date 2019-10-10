محمد فاضل يكشف سر استبعاد أحمد زكي وفردوس عبد الحميد من حب في الزنزانة

كشف المخرج محمد فاضل عن تفاصيل فيلمه "حب في الزنزانة"، الذي قام ببطولته عادل إمام وسعاد حسنى، واللذين لم يكونا الاختيار الأول لأبطال الفيلم.



وقال محمد فاضل خلال ندوته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والذى تستمر فعالياته حتى 13 أكتوبر الحالى، أن الاختيار الأول للفيلم كان أحمد زكي وفردوس عبد الحميد وغضب كثيرا أحمد زكى بسبب أن الفيلم كان يمثل بداية انطلاقة له.



وأضاف محمد فاضل عن السبب الحقيقى وراء الاختيار النهائى للفيلم، بسبب مشاركة أحمد زكي وفردوس عبد الحميد في فيلم آخر مع المخرج محمد خان.