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محافظات

حملات مستمرة على الأسواق.. ضبط 800 كيلو لحم مفروم فاسد في الفيوم

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:49 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قامت مديرية الطب البيطرى بالفيوم بمختلف الإدارات البيطرية، تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد عقل، وكيل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، بعدد من الفعاليات المتنوعة خلال الأسبوع الماضي، وشن حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والأسواق بمختلف أنحاء المحافظة، وكذا تشديد الرقابة على منافذ دخول وخروج الماشية من وإلى المحافظة إضافة لسيارات بيع اللحوم المتنقلة، بجانب حملات التحصين وحملات إعدام الكلاب الضالة، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

وبحسب بيان، الخميس، شملت الأعمال مختلف إدارات الطب البيطري بشتى أنحاء المحافظة حيث قامت ادارة المجازر والصحة العامة بضبط 800 كجم لحم مفروم و 5,5كجم لحم بتلو غير صالح للاستهلاك الآدمي وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات، بالإضافة إلي مذبوحات الحيوانات الكبيره التي بلغت 580 رأس مذبوحات مجازر الدواجن 9020 طائرا.

وقامت ادارة الطب الوقائي بالاستمرار في التحصين بلقاح طاعون المجترات الصغيرة من 7/9/2019 وحتى 2/10/2019 وتم تحصين حتى الآن 30360 حيوان، اضافة لعمل الاختبارات الدورية لمرض البروسيلا لـ295 حيوان واختبارات الدرن لـ200 حيوان وتحصين 130 حيوانا ضد مرض البروسيلا.

كما قام مسئولو مكافحة الكلاب الضالة بإعدام 375 كلبًا ضالًا، بجانب عمل إدارة الخدمات التى قامت بالتأمين على 20 فحل بتلو ،وترقيم 335حيوان ،واستخراج 827 بطاقة، بالإضافة إلى المرور على 5 عيادات ومراكز بيطرية.

وقامت ادارة الدواجن بمعالجة 3620 طائرا وتحصين 2880 طائرا بلقاح انفلونزا الطيور، وتم ترخيص ( 3) مزرعة دواجن و معاينة ( 2) مزرعة وكما قامت الإدارة بإخراج (13) تصريح نقل طيور حية.

كما قامت ادارة الرعاية والعلاج بالكشف على 1804 حيوان وعلاج 26 حالة حيوانات منزلية وإجراء 12 عمليات جراحية.

كما قامت ادارة الإرشاد بعمل عدة ندوات إرشادية لتوعية وإرشاد المواطنين ، كما تم مصاحبة لجان الرش لتوعية المواطنين بأهمية الاستجابة للجان الرش لمقاومة الطفيليات الخارجية وأهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.
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