ميسي يحسم صفقة من العيار الثقيل لصالح برشلونة

انتشرت في الساعات القليلة الماضية تقارير صحفية تؤكد إقتراب إدارة نادي برشلونة من إتمام صفقة جديدة لصالح الفريق الكتالوني، وذلك بعد تدخل قائد ونجم الفريق ليونيل ميسي لحسمها.



ووفقًا إلى ما نشرته شبكة "دون بالون" أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تواصل مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، للانتقال إلى صفوف النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي المقبل.



وتواصل ليونيل ميسي عبر الهاتف مع لاوتارو مارتينيز بعد نهاية لقاء الأرجنتين وألمانيا الودي لإقناعه للإنضمام إلى برشلونة وحصل على موافقة مبدئية من اللاعب.



وحقق فريق برشلونة لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع أتلتيكو مدريد نجح في نهاية المطاف من حسمها رفاق ليونيل ميسي.