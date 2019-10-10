قرينة رئيس الجمهورية: سعدت باستقبال الملكة رانيا العبدالله في بلدها الثاني

أبدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية سعادتها باستقبال الملكة رانيا العبدالله قرينة العاهل الأردني في بلدها الثاني.



وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: "سعدت اليوم باستقبال الملكة رانيا العبدالله قرينة العاهل الأردني في بلدها الثاني، حيث درست وتخرجت من إحدى الجامعات بمصر، وذلك على هامش الزيارة الرسمية للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية لجمهورية مصر العربية".