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أخبار البلد

قرينة رئيس الجمهورية: سعدت باستقبال الملكة رانيا العبدالله في بلدها الثاني

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:24 م
قرينة رئيس الجمهورية
قرينة رئيس الجمهورية
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محمد عبد المنعم
أبدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية سعادتها باستقبال الملكة رانيا العبدالله قرينة العاهل الأردني في بلدها الثاني.

وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: "سعدت اليوم باستقبال الملكة رانيا العبدالله قرينة العاهل الأردني في بلدها الثاني، حيث درست وتخرجت من إحدى الجامعات بمصر، وذلك على هامش الزيارة الرسمية للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية لجمهورية مصر العربية".
قرينة رئيس الجمهورية: سعدت باستقبال الملكة رانيا العبدالله في بلدها الثاني
قرينة رئيس الجمهورية: سعدت باستقبال الملكة رانيا العبدالله في بلدها الثاني
قرينة رئيس الجمهورية: سعدت باستقبال الملكة رانيا العبدالله في بلدها الثاني
قرينة رئيس الجمهورية: سعدت باستقبال الملكة رانيا العبدالله في بلدها الثاني
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