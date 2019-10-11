منتخب هولندا يحقق فوزا مثيرا على أيرلندا الشمالية 3-1 في تصفيات يورو 2020

حقق المنتخب الهولندي فوزا مثيرا على نظيره منتخب أيرلندا الشمالية بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "روتردام"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".



تقدم منتخب أيرلندا الشمالية بهدف في الدقيقة 75 عبر لاعبه جوش ماجينيس، ثم نجح المنتخب الهولندي في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق ممفيس ديباي "هدفين" في الدقيقتين 81 و94، ولوك دي يونج في الدقيقة 91.



وبهذا الفوز، رفع منتخب هولندا رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد منتخب أيرلندا الشمالية عند 12 نقطة في المركز الثالث.



وفي مباريات أخرى أقيمت في نفس التوقيت، فاز منتخب كرواتيا على المجر 3-0، وروسيا على اسكتلندا 4-0، وبلجيكا على سان مارينو 9-0، وبولندا على لاتفيا 3-0، ومقدونيا على سلوفينيا 2-1، وتعادل سلوفاكيا مع ويلز 1-1.