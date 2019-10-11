Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتخب هولندا يحقق فوزا مثيرا على أيرلندا الشمالية 3-1 في تصفيات يورو 2020

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:03 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
حقق المنتخب الهولندي فوزا مثيرا على نظيره منتخب أيرلندا الشمالية بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "روتردام"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

تقدم منتخب أيرلندا الشمالية بهدف في الدقيقة 75 عبر لاعبه جوش ماجينيس، ثم نجح المنتخب الهولندي في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق ممفيس ديباي "هدفين" في الدقيقتين 81 و94، ولوك دي يونج في الدقيقة 91.

وبهذا الفوز، رفع منتخب هولندا رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد منتخب أيرلندا الشمالية عند 12 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباريات أخرى أقيمت في نفس التوقيت، فاز منتخب كرواتيا على المجر 3-0، وروسيا على اسكتلندا 4-0، وبلجيكا على سان مارينو 9-0، وبولندا على لاتفيا 3-0، ومقدونيا على سلوفينيا 2-1، وتعادل سلوفاكيا مع ويلز 1-1.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وهولندا في تصفيات اليورو 2020

ممفيس ديباي يحقق رقما قياسيا مع منتخب هولندا

ترشيحاتنا

شابان أمريكيان يعذبان تمساحًا ويجبراه على شرب الكحول

4 نجوم من الأهلي يغيبون عن حفل تسليم درع الدوري المصري اليوم

شاهد.. الحزن يسيطر على هنا الزاهد في عزاء طلعت زكريا

ضحية الغدر بالمنوفية.. محمود قتل على يد 3 شباب بسبب فتاة.. القصة كاملة

إنذار بالترحيل.. بريطانيا توجه إنذارا للأوروبيين المقيمين على أراضيها

100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون كاروهات.. رضوى الشربيني تتألق بإطلالة كلاسيك

مصرع رضيعة على يد والدها بشكل مأساوي .. شاهد ما حدث

100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا