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رياضة

مؤمن زكريا يكشف عن رسالة محمد صلاح له .. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:17 ص
مؤمن زكريا وحسام
مؤمن زكريا وحسام عاشور
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محمد رشاد
كشف مؤمن زكريا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كواليس رحلته العلاجية في ألمانيا وأكد أن نتيجة الفحوصات ستظهر خلال أسبوع.

وقال زكريا في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " أجريت بعض الفحوصات في ألمانيا وستظهر نتيجتها خلال أسبوع وبناء عليها سيتم تحديد العلاج سواء كان في مصر أو ألمانيا ، أقوم بتنفيذ برنامج علاجي في الجيم وأشكر الخطيب على وقوفه بجانبي وما يقدمه الأهلي مع أبنائه ليس غريبا عليه".

واختتم زكريا تصريحاته قائلًا :"اشكر كل جماهير مصر والجماهير العربية على وقوفهم بحانبي ومحمد صلاح يتصل بي دائمًا للاطمئنان على حالتي وعرض عليا إذا احتاجت الكشف عند اطباء في إنجلترا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية للعلاج فصلاح قادر على مساعدتي".
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