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حوادث

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب سيارتين بصحراوي البحيرة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:21 ص
حادث انقلاب - ارشيفية
حادث انقلاب - ارشيفية
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جمالات الدمنهورى
لقى سائق مصرعه كما أصيب 11 شخصا آخرين بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور إثر وقوع حادثي انقلاب لسيارتى أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوى بمركز بدر وقسم شرطة غرب النوبارية وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة والمصابين لمستشفى وادي النطرون وبدر لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة بلاغين الأول من مركز شرطة بدر يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي، بدائرة القسم وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث اثر السرعة الزائدة مما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت على جانب الطريق.. أسفر عن إصابة 8 أشخاص"بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور".

وكان البلاغ الثانى عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة "بجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة" بالجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سيرفيس على الطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين اختلال عجلة القيادة بيد سائقها مما تسبب فى انقلاب السيارة على جانب الطريق المشار إليه.

وأسفر الحادث عن مصرع سائق السيارة وإصابة ٣ أشخاص من أسرة واحدة "بجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة".

وتم نقل الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى بالنوبارية تحت تصرف النيابة والمصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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