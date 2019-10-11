مجانا .. تدريب شركات السياحة على بوابة العمرة الإلكترونية

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن فتح باب الاشتراك فى برنامج التدريب المجاني على بوابة العمرة الإلكترونية وذلك خلال أيام 16-17-20-21 أكتوبر الجارى فى القاهرة للشركات الكائن المقر الرئيسي لها في نطاق القاهرة الكبرى .



أفادت غرفة شركات السياحة فى إخطار موجة لأعضائها حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن لاشتراك باقى الشركات خارج القاهرة الكبرى فىى البرنامج التدريبى المجاني على بوابة العمرة عليها التواصل مع فرع الغرفة الواقعة الشركة فى نطاقة الجغرافى وذلك للاشتراك فى التدريب وفقا لجدول .



أوضحت غرفة شركات السياحة شروط الاشتراك فى برنامج التدريب على بوابة العمرة فى السطور القادمة :

1- عدد المشاركين من كل شركة 2 مشترك فقط ولن يسمح بتكرار اشتراك الشركة فى اى دورة أخرى خاصة بالبوابة لاتاحة الفرصة لأكبر عدد .

2- ستكون الأولوية فى التدريب للمشترك حامل لكارنيه الغرفة 2019.

3-أن يرفق مع الطلب خطاب من الشركة بترشيح الأسماء المتقدمة للالتحاق بالتدريب .



أبدت غرفة الشركات السياحية بعض الملاحظات للاشتراك نسردها فى الاتى :



1- لن يعتبر الحجز مؤكدا إلا برد الغرفة على الطلب المرسل بالايميل بتأكيد الحجز للمشترك وأخباره بالتاريخ المتاح وموعد المحاضرة .

2-التاريخ وساعة المحاضرة المحدد من قبل الغرفة بالايميل المرسل فى الرد على الطلب لن يتم تغييره لأى ظرف من الظروف .

3- آخر موعد لتلقي الطلبات للشركات الكائن مقرها الرئيسي في نطاق القاهرة الكبرى الثلاثاء 15 أكتوبر الجارى .