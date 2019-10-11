انتظروا المفاجآت.. مرتضى منصور يرد على إمكانية رحيل كهربا للأهلي

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق أفيس البرتغالي لم يوقع على أي عقود للانضمام لفريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة



وأضاف منصور في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " أن هناك العديد من المفاجآت ستظهر خلال الفترة القادمة بهذا الشأن.



وعرض رئيس نادي الزمالك مجموعة من اللقاءات لـ كهربا و هو يشيد بـ نادي الزمالك و برئيسه مرتضي منصور.



وكشفت مصادر خاصة أن النادي الأهلي حصل علي توقيع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط أفيس البرتغالي لمدة أربعة مواسم ونصف مع دفع الشرط الجزائي في تعاقده المقدر بـ 450 ألف دولار .



وقالت المصادر إن كهربا وصل إلي القاهرة منذ ساعات ووقع للمارد الأحمر .



ويلعب كهربا حاليًا في أفيس البرتغالي مع وجود شرط جزائي في عقده ينص على دفع 450 ألف دولار للرحيل.