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توك شو

العاهل الأردني يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي .. يتصدر نشرة صباح البلد

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:06 ص
الصحف المصرية
الصحف المصرية
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البهى عمرو
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:


اخبار اليوم
العاهل الأردني يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

المصري اليوم
أكبر نسبة تراجع فى التضخم السنوي

بوابة الأهرام
مجلس الوزراء يؤكد ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى الجهات المستهدفة بالقانون

الوطن
السكة الحديد تؤكد أنها الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات

صدى البلد
تحيا مصر: 23 قافلة لمبادرة نور حياة للكشف عن مسببات ضعف الإبصار بـ 13 محافظة
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