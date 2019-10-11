رقم مميز ينتظر كريستيانو رونالدو مع البرتغال أمام لوكسمبرج

يستضيف منتخب البرتغال الاول لكرة القدم نظيره لوكسمبرج اليوم علي ملعب خوسيه الفالادي في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في التصفيات المؤهله لـ يورو 2020 .



ويقترب النجم الاول للمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو من تحقيق رقم مميز في مسيرته علي مستوى الاندية والمنتخبات حيث يحتاج لتسجيل هدفين فقط ليصل الي 700 هدف .



ونجح كريستيانو رونالدو في قيادة منتخب بلاده الي التتويج بلقب دورى أبطال اوروبا في يونيو الماضي بعد تسجيل 698 هدفا علي مدار مشواره الكروي مع الأندية والمنتخب .