Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رقم مميز ينتظر كريستيانو رونالدو مع البرتغال أمام لوكسمبرج

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:54 ص
رونالدو
رونالدو
Advertisements
عبدالله هشام
يستضيف منتخب البرتغال الاول لكرة القدم نظيره لوكسمبرج اليوم علي ملعب خوسيه الفالادي في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في التصفيات المؤهله لـ يورو 2020 .

ويقترب النجم الاول للمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو من تحقيق رقم مميز في مسيرته علي مستوى الاندية والمنتخبات حيث يحتاج لتسجيل هدفين فقط ليصل الي 700 هدف .

ونجح كريستيانو رونالدو في قيادة منتخب بلاده الي التتويج بلقب دورى أبطال اوروبا في يونيو الماضي بعد تسجيل 698 هدفا علي مدار مشواره الكروي مع الأندية والمنتخب .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملخص لمسات وأهداف رونالدو مع البرتغال ضد ليتوانيا.. فيديو وصور

كريستيانو رونالدو يواصل كتابة سطور المجد مع البرتغال.. فيديو

حفل جوائز الأفضل في العالم 2019.. ماذا قدم رونالدو وميسي وفان ديك للفوز بـ The Best (فيديو)

البرتغال يتمسك بأمل الصعود أمام لوكسمبرج في تصفيات يورو 2020

ترشيحاتنا

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-10-2019

ردا على كهربا .. الزمالك يسعى لضم نجم الأهلي

أخبار الرياضة ..الزمالك يسعى لضم نجم الأهلي .. موعد عملية الخطيب..الجنايني يفصح عن سر لأول مرة

خوفًا من محو إسرائيلي .. مقلاع داود تنضم لـ جيش الاحتلال

مسعف روسي قفز من طائرة على ارتفاع 2000 قدم فحدثت الكارثة في الجو

الزمالك يعلن ملعب مباراة جينيراسيون السنغالي وعدد الجماهير

Advertisements

ميتشو السبب .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام عصام مرعي للجهاز الفني

الزمالك يعلن ملعب مباراة جينيراسيون السنغالي وعدد الجماهير

ردا على كهربا .. الزمالك يسعى لضم نجم الأهلي

أحمد شوبير يعلن موقف مجلس إدارة الأهلي تجاه رسالة تركي آل الشيخ لـ الخطيب .. فيديو

أخبار الرياضة ..الزمالك يسعى لضم نجم الأهلي .. موعد عملية الخطيب..الجنايني يفصح عن سر لأول مرة

الأسطورة.. رينيه فايلر يتغزل في الخطيب عقب التتويج بدرع الدوري المصري

المفاجآت قادمة.. مرتضى منصور يتوعد كهربا.. ويكشف حقيقة توقيعه لـ الأهلي

منافسو الأهلي مش حيناموا .. أحمد ناجي يكشف عن رأيه بـ فايلر ومجموعة الفريق بالبطولة الأفريقية

أحمد حسن يكشف كواليس إبعاد حسن شحاتة عن تدريب منتخب مصر

أحمد ناجي يوجه رسالة مثيرة لـ شريف إكرامي

نظرة الخطيب وكلمة الجنايني .. 5 مشاهد لا تفوتك في حفل تسلم الأهلي لـ درع الدوري الممتاز

اتهامات للكاف بالفساد بسبب أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدسات لاصقة ومكياج ناعم.. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

بملابس بسيطة ... شاهد إطلالة غادة عادل في أحدث ظهور لها .. صور

بـ البينك.. مايا دياب بإطلالة أنيقة للتوعية بمرض سرطان الثدي