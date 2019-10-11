فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيام

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.



وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 4 حتى 11 أكتوبر 2019 ‏):



ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول إلغاء الحكومة التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة ، كما نفى المركز ما أثير حول استيراد الحكومة تقاوي قمح مُسرطنة ونفى أيضا ما تداول حول تلف المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار حشرة "الحشد الخريفية" بمختلف المحافظات





كما نفى المركز الإعلامي ما تردد حول نقص المقررات التموينية المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية، ونفى ما أثير حول تخفيض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمسنين غير القادرين، ونفي ما تداول حول السماح للجهات الحكومية باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين للدفع الإلكتروني نيابة عن المواطنين.



ونفى المركز ما أثير حول تقليل الشرائح المُعفاة من الضريبة في قانون الضريبة على الدخل الجديد، كما نفى ما تداول حول تجميد رواتب بعض الموظفين لضعف المخصصات المالية للأجور، ونفى ما تردد حول تراجع أسعار اللحوم بالأسواق لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، كما نفى ما أثير تخفيض رواتب المعلمين المتعاقدين هذا العام.