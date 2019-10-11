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فن

عزاء شوقي الماجري بمسجد الكواكبي.. غدا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:37 م
شوقي الماجري
شوقي الماجري
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آيه عاطف
قرر عدد من الفنانين إقامة عزاء للمخرج الراحل شوقى الماجري بالقاهرة غدا السبت، بمسجد الكواكبى "فريد شوقي" بالعجوزة بحضور الفنانين التوانسة وعدد من الفنانين والأصدقاء.

وكان مطار القاهرة الدولي، استقبل مساء أمس الخميس، جثمان المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، استعدادًا لنقله إلى تونس بعد وفاته إثر أزمة قلبية، ليوارى الثرى بمسقط رأسه في تونس.

للمخرج شوقي الماجري 14 عملًا فنيًا، أكثرها من الدراما، وأبرز هذه الأعمال مسلسل «أسمهان» الذي جسد حياة الممثلة الراحلة، وأدت بطولته الفنانة السورية سلاف فواخرجي عام 2008.
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