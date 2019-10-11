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رياضة

صالات المنيا يواجه الدرب الأحمر في أولى وديات معسكره بالقاهرة اليوم

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:52 م
فريق المنيا
فريق المنيا
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كتب : رباب الهوارى
يستهل فريق كرة الصالات بنادي المنيا، مبارياته الودية استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز، بمواجهة فريق الدرب الأحمر اليوم الجمعة.

وقال ياسر مصطفى رئيس الجهاز الفني إن الفريق يدخل في معسكرا لمدة ٤ أيام تبدأ غدا وتنتهي الاثنين المقبل يلعب خلاله ٤ مباريات مع فرق من الدوري الممتاز للاطمئنان على الفريق واختيار افضل العناصر قبل انطلاق الدوري.

وأوضح مصطفى أن أولى المباريات تبدأ اليوم أمام الدرب الاحمر بصالة الحوامدية ، ثم لقاء يوم السبت أمام اتحاد الشرطة بملعب الشرطة .

وفي يوم الأحد يواجه الفريق نادي ميت عقبة ، وكذلك يوم الاثنين مواجهة فريق الإعلاميين بصالة ميت عقبة.

ويقود فريق صالات المنيا هذا الموسم المدير الفني سامح علي، و ياسر مصطفى مديرا للكرة، ياسين حمص مدربا عاما، بسيوني محمد مدرب، مصطفى جلال مدرب لياقة بدنية، رضا احمد مدير اداري، تحت اشراف ا. هاني صدقي عضو مجلس الادارة.
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