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أخبار البلد

انتخابات الأطباء .. خريطة المنافسة القوية على مقعد النقيب ونصف مجلس النقابة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:53 م
صدى البلد
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محمد غالي / رنا أشرف / إيهاب اشرف
دعت النقابة العامة للأطباء كافة أعضائها للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في انتخابات اختيار النقيب العام والنقباء الفرعيين والتجديد النصفي لمقاعد مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء في المقرات الانتخابية بجميع محافظات مصر.

ويتنافس في انتخابات النقابة 4 قوائم في مقدمتهم قائمة الأمل بقيادة د.جمال شعبان، وقائمة أطباء مصر بقيادة د.أحمد رؤوف، وقائمة المستقبل بقيادة د.أسامة عبد الحي، وقائمة الاستقلال بقيادة النقيب الحالي د.حسين خيري، وقائمة التقارب بقيادة نقيب أطباء الجيزة د.محمد نصر .

و تجري انتخابات الأطباء على مقعد النقيب، بالإضافة لـ 12 مقعدا بينها 6 مقاعد على مستوى الجمهورية منها 3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.

وتشتد المنافسة بانتخابات الأطباء، بين 16 مرشحا على مقعد النقيب و 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة، و74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية .

ويشارك 200 ألف طبيب بالتصويت، فى 27 مقرا على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف قضائى من خلال مشاركة 56 مستشارا من النيابة الإدارية.

كانت النقابة العامة للأطباء قد أعلنت عن توقف سير العمل الخاص بخدمات الأطباء لمدة 3 أيام بدء من يوم الخميس 10 أكتوبر وحتى السبت، بسبب ظروف انعقاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، على ان تعاود النقابة نشاطها صباح الأحد 13 أكتوبر .
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