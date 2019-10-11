ضبط 49 سائقا تحت تأثير المخدرات و6188 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.





وتمكنت الحملات بإشراف اللواء علاء متولى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة من ضبط 6188 مخالفة مرورية متنوعة.





وجاء بين المخالفات 1899 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و271 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و24 دراجة نارية مخالفة، و28 مخالفة "موقف عشوائى"، و60 مخالفة شروط الترخيص، و49 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



