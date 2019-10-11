Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

محذرا من عواقب وخيمة.. البنتاجون يطالب تركيا بوقف العدوان على شمال سوريا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:06 م
البنتاجون
البنتاجون
Advertisements
أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مطالبتها تركيا بوقف عمليتها العسكرية في شمال سوريا.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر من أن الهجوم التركي على شمال سوريا ستكون له عواقب وخيمة.

وشنّت تركيا وفصائل سورية موالية لها، الأربعاء، هجوما عسكريا ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، في وقت حذرت الأخيرة من أن يُسهم ذلك في إنعاش تنظيم داعش، الذي تحتجز قوات سوريا الديمقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات.

وحذر الأكراد أن "الاعتداءات على السجون التي تحوي عناصر داعش الإرهابيين ستؤدي إلى كارثة قد لا يستطيع العالم تحمل تبعاتها في وقت لاحق".

ومنذ إعلان تركيا قبل أيام عن عملية عسكرية وشيكة، حذر الأكراد من أنها قد تقوّض الجهود الناجحة التي بذلوها لدحر التنظيم، وتسمح بعودة قادته المتوارين عن الأنظار.

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية، التي أعلنت القضاء على "الخلافة" في مارس، الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش وأفراد عائلاتهم، وبينهم عدد كبير من الأجانب.

وأبدت دول أوروبية عدة أيضًا قلقها البالغ من تداعيات أي هجوم تركي محتمل على المعركة ضد خلايا تنظيم داعش مع انصراف المقاتلين الأكراد إلى مواجهة تركيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سنضرب تركيا بكل قوة.. ترامب يكشر عن أنيابة ويصعد تهديده لـ أنقرة

بعد استدعاء سفير أنقرة.. الرئيس الفرنسي يطالب تركيا بإنهاء عدوانها على سوريا

توغل تركي بري في قريتين برأس العين السورية

مقتل أول جندي تركي في معارك شمال سوريا

الناتو يعلق على العدوان التركي في شمال سوريا

هيومن رايتس ووتش: تركيا وحلفاؤها ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين في سوريا

ترشيحاتنا

بشائر حكومية للمصريين.. تعهد بزيادة المرتبات والمعاشات.. وتطبيق الحد الأدنى للأجور بجميع جهات الدولة

المفاجآت قادمة.. مرتضى منصور يتوعد كهربا.. ويكشف حقيقة توقيعه لـ الأهلي

لأول مرة.. بوتين يطلب ثلاث قنوات عربية لهذا الحدث.. فيديو

من أنامل مصمم عالمي.. نانسي عجرم بفستان ساحر في القاهرة

مفتاح وأيظن.. تفاصيل العثور على 3 جثث بينهم سيدة داخل مزرعة في بنها

فيديوجراف| 5 أطعمة مفيدة تصبح سامة بعد الطهي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير

تطل بالأبيض.. ريم البارودى بفستان مبهر فى أحدث ظهور لها

بيضايقوا القرش الحوتي .. أجانب يتقدمون ببلاغ ضد الغواصين بالبحر الأحمر