جمال شعبان: أسعى لتجنب الحوار الصدامي مع الدولة حال فوزي بمنصب نقيب الاطباء

أدلى الدكتور جمال شعبان المرشح لمنصب نقيب عام الأطباء، بصوته في انتخابات التجديد النصفي للنقابة اليوم .



وعن طموحاته لمستقبل نقابة الأطباء، قال د.جمال في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة 11 أكتوبر، على هامش الانتخابات، إنه حال فوزه بمنصب النقيب سيعمل على أن يعيد النقابة لدورها بأن تغرد داخل السرب في المجتمع المصري.



وأضاف "شعبان" أنه سيسعى لتجنيب النقابة الحوار التصادمي مع أجهزة الدولة، وسيعمل على حل القضايا العالقة، وعلى رأسها بدل العدوى، ومكافحة ظاهرة هجرة الأطباء، مؤكدا أنه اتجه للعمل العام منذ 5 سنوات، وسيستمر في توجهه سواء كان ذلك من خلال منصب أو بدون مناصب.