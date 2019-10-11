Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

جمال شعبان: أسعى لتجنب الحوار الصدامي مع الدولة حال فوزي بمنصب نقيب الاطباء

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:15 م
جمال شعبان
جمال شعبان
Advertisements
محمد غالي / إيهاب أشرف
أدلى الدكتور جمال شعبان المرشح لمنصب نقيب عام الأطباء، بصوته في انتخابات التجديد النصفي للنقابة اليوم .

وعن طموحاته لمستقبل نقابة الأطباء، قال د.جمال في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة 11 أكتوبر، على هامش الانتخابات، إنه حال فوزه بمنصب النقيب سيعمل على أن يعيد النقابة لدورها بأن تغرد داخل السرب في المجتمع المصري.

وأضاف "شعبان" أنه سيسعى لتجنيب النقابة الحوار التصادمي مع أجهزة الدولة، وسيعمل على حل القضايا العالقة، وعلى رأسها بدل العدوى، ومكافحة ظاهرة هجرة الأطباء، مؤكدا أنه اتجه للعمل العام منذ 5 سنوات، وسيستمر في توجهه سواء كان ذلك من خلال منصب أو بدون مناصب.
Advertisements

ترشيحاتنا

مقتل 7 مدنيين جراء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا اليوم

عدسات لاصقة ومكياج ناعم.. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

محذرا من عواقب وخيمة.. البنتاجون يطالب تركيا بوقف العدوان على شمال سوريا

بالكاجوال.. ريهام أيمن تتألق في باريس

رعب في شوارع لندن.. طعن صبي حتى الموت بالقرب من مطعم شهير

15 عاما للإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية 12 ضعفا .. مفاجآت في مشروعات النواب بشأن الإيجارات القديمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير

تطل بالأبيض.. ريم البارودى بفستان مبهر فى أحدث ظهور لها

بيضايقوا القرش الحوتي .. أجانب يتقدمون ببلاغ ضد الغواصين بالبحر الأحمر